環保署20日進行中佳燃氣複循環電廠興建計畫環評初審，由於中佳電廠位在台中港專區內，預計裝設57至65萬瓩的複循環機組，協助國家能源轉型，希望在2026年之後完工併網。

不過環評委員認為，當地鄰近已經有台電台中電廠，附近也聚集重工業，區域空污排放總量已經相當多，要求開發單位加強空污抵減的相關作為，並要求在空污嚴重時提出相關對策，因此全案決議補正再審。

開發單位中佳電廠指出，規劃設立燃氣機組，有助於當地燃煤機組的使用，可以改善大台中空氣品質，有助燃煤機組加速退除役。另外開發中也會利用空間設立約400kW的太陽光電版，希望同時降低碳排放。

中佳電力規劃興建1對1的複循環機組，利用天然氣作為燃料，先經過氣渦輪機發電，後續回收氣渦輪機排放高溫廢棄來加熱鍋爐進行第二輪發電，因此相關設施分成兩段，預計設置總裝置容量57至65萬瓩的機組組。