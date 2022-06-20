吉家網發佈今年第一季房市季報，蛋白、蛋殼區漲幅更甚蛋黃區，行政區年漲幅前三名分別為新竹竹北、高雄前金、楠梓、均逾34％，共有七個行政區年漲幅逾三成，吉家網李同榮認為，第一季全台季漲幅3.2％已較去年第四季的5％收歛，預期第二季漲幅將更收歛，各地群魔亂舞現象不再。

吉家網季報顯示，第一季房價中南部表現亮眼，台中、台南、高雄年漲幅分別為20.6％、19.3％、16.5％，居前三名，三大都會區帶動全台疫中回升，其中，台中市受惠水湳經貿園區、捷運綠線通車、中部科學工業園區發展，平均房價站上每坪25.8萬元；在台南上季站上每坪20萬元後，六都房價全面站上2字頭。新北、桃園年漲幅約13～14％、台北市年漲幅為8.1％。

李同榮表示，近年中南部房市表現強勁，尤其去年高雄、台南受台積電設廠議題加持，加上房價基期低，漲勢明顯，更吸引部分北客南下買屋。今在受疫情肆虐、升息、打房等壓力下，新興工業區設立、台商回流設廠需求刺激的蛋白區房價補漲預測今年平均房價仍有6％的上漲空間。以個別行政區來看，科技業重真的竹北市歷經房價二十年上下波動，商圈成形，今年第一季房價已達每坪33.8萬年、年漲39％，居全台之冠。此外漲幅逾三成行政區還包括高雄前金、楠梓，台南仁德、善化、南區，以及台中市北區等，房價高漲幅的行政區普遍為新興工業區所帶動的蛋殼及蛋白區。

李同榮認為，房價沒有永遠上漲的道理，未來兩、三年，房市將逐步進入超漲期，未來住宅完工的使照量只會持續往上，一旦建照、開工量下彎出現死亡交叉，代表預售市場多頭終結；成屋市場第二季應該還是價漲量縮背離現象，若此現象持續三季，即代表成屋市場多頭結束，不過目前看來，第三季若疫情舒緩，交易量應會反彈，房市仍在上升軌道上，還看不出有反轉向下的跡象，不過房價漲漲會逐漸縮小。