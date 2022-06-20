大陸互聯網巨頭阿里巴巴旗下螞蟻集團IPO進度一度傳出進展，外媒上週五（17日）傳出官方已受理螞蟻集團設立金融控股公司的申請，被視為螞蟻集團終將解套的利多，不過稍後大陸官方和螞蟻都否認上述消息。受此疑雲影響，阿里巴巴港股20日早盤大跌，最低跌逾4％、至99.65港元，失守100港元關口。截止港股中午收盤，跌勢有所收窄，報103.5港元，跌0.96％。

路透稍早引述三名知情人士透露，中國人民銀行已受理螞蟻集團設立金融控股公司的申請，並已基本完成了對其信用評估合資企業牌照的審批工作，被視為螞蟻集團長達一年改革的關鍵一步，並意味螞蟻集團距離再次申請上市，螞蟻IPO將再近一步。

還有外媒在一周以前亦引述消息指出，大陸證監會已籌組一個團隊來評估螞蟻出售股票計劃，當局已接近向螞蟻發出期待已久的金融控股公司牌照，意味這家消費金融巨頭將會面對類似銀行業的監管，從而為螞蟻IPO重啟掃清最後障礙。不過，證監會、螞蟻集團其後先後否認重啟IPO工作。