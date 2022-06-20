「2022谷關七雄，慢旅台中」正式起跑，為鼓勵山友們彈性自由安排行程，閒適安全自在的飽覽谷關七雄山林美景，未來完登七雄不再限制年度時間，還針對完登一輪、二輪，甚至五輪、十輪，推出不同等級的完登證書、徽章與紀念品。（觀旅局提供／謝瓊雲台中傳真）

充滿活力的中信兄弟啦啦隊熱情女孩展示完登谷關七雄的活動紀念品。（觀旅局提供／謝瓊雲台中傳真）

觀旅局長韓育琪聽取科長介紹說明全新升級改版後的大玩台中APP運動服務新功能與相關活動優惠。（觀旅局提供／謝瓊雲台中傳真）

民眾下載大玩台中APP，參與今年谷關七雄慢旅台中活動，可依據APP不同活動任務進行挑戰，完成後可獲得紀念品與證書。（觀旅局提供／謝瓊雲台中傳真）

不再因疫情限縮，影響完登谷關七雄的決心。台中市政府觀光旅遊局20日在市府舉行「2022谷關七雄，慢旅台中」記者會，宣布大玩台中APP全新改版升級，除追認去年開始的攀登紀錄，並認證時間調整為不限年度的「跨年制」，不再限制要在一年內完登七雄，還可拿到完登二輪、五輪甚至十輪，不同等級的紀念徽章及證書。

活動請來主場在台中的中信兄弟啦啦隊熱情姊妹Passion Sisters熱舞開場，並在觀旅局長韓育琪主持下，與出席來賓們一同進行啟動儀式，宣佈谷關七雄登山活動正式起跑，即日起至年底前，民眾下載大玩台中APP，並且完成谷關七雄活動任務，即可獲得完登紀念品及證書；隨後韓育琪也一一介紹新版APP的運動服務新功能。

韓育琪表示，去年谷關七雄登山活動受疫情影響，縮短活動時間，許多山友反映無法如期完登七雄，感到非常可惜。因此，今年特別推出全新的登山認證制度，除了追認去年開始的攀登紀錄外，今年起更將登山認證時間，調整為不限年度的「跨年制」，於各座山岳三角點開啟GPS定位，取得虛擬完登勳章，累積七座完登紀錄，即可依照完登一輪、二輪、五輪，甚至十輪，獲得不同等級的完登紀念徽章、紀念品，還有完登證書等。

韓育琪指出，新制讓谷關七雄登山活動「常態化」，山友們就能更加彈性、自由地安排挑戰谷關七雄的形成與時間，好好認識谷關七雄，體驗和平地區山林美景。

她也不忘提醒，谷關七雄為中級山岳，攀登上具有一定難度及風險，攀登前務必衡量身體及天候狀況，切勿勉強攀登；呼籲民眾登山前一定要先在大玩台中APP谷關七雄活動頁面，下載離線地圖，若不慎迷途，可開啟地圖確認自身所在點位，多一道安全防線，大幅提升登山安全。將持續與消防局合作安排登山安全宣導講習課程。

觀旅局提到，大玩台中APP升級後，整合登山步道與自行車道，提供民眾運動及周邊旅遊相關資訊，透過APP開啟GPS功能，不僅可紀錄運動軌跡，完成後還能分享自己的運動成果給親朋好友們，滿足吃喝玩樂在台中的需求；此外，此活動也結合闖關任務，完成官方指定的任務條件，即可獲得成就徽章集點兌換好禮，增添運動樂趣。

另外，交通部觀光局參山國家風景區管理處，配合活動推出入關送好禮，至入關博物館（谷關遊客中心）向櫃檯人員秀出「大玩台中APP」任2枚谷關七雄，電子徽章，並加入參山國家風景區FB粉絲專頁，即可獲得限量參山寶寶文青包，詳情可上台中觀光旅遊網(https：／／reurl.cc／Lmq0aX)查詢，或電洽2022谷關七雄推廣小組：04-3707-7218。