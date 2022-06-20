不再因疫情限縮，影響完登谷關七雄的決心。台中市政府觀光旅遊局20日在市府舉行「2022谷關七雄，慢旅台中」記者會，宣布大玩台中APP全新改版升級，除追認去年開始的攀登紀錄，並認證時間調整為不限年度的「跨年制」，不再限制要在一年內完登七雄，還可拿到完登二輪、五輪甚至十輪，不同等級的紀念徽章及證書。
活動請來主場在台中的中信兄弟啦啦隊熱情姊妹Passion Sisters熱舞開場，並在觀旅局長韓育琪主持下，與出席來賓們一同進行啟動儀式，宣佈谷關七雄登山活動正式起跑，即日起至年底前，民眾下載大玩台中APP，並且完成谷關七雄活動任務，即可獲得完登紀念品及證書；隨後韓育琪也一一介紹新版APP的運動服務新功能。
韓育琪表示，去年谷關七雄登山活動受疫情影響，縮短活動時間，許多山友反映無法如期完登七雄，感到非常可惜。因此，今年特別推出全新的登山認證制度，除了追認去年開始的攀登紀錄外，今年起更將登山認證時間，調整為不限年度的「跨年制」，於各座山岳三角點開啟GPS定位，取得虛擬完登勳章，累積七座完登紀錄，即可依照完登一輪、二輪、五輪，甚至十輪，獲得不同等級的完登紀念徽章、紀念品，還有完登證書等。
韓育琪指出，新制讓谷關七雄登山活動「常態化」，山友們就能更加彈性、自由地安排挑戰谷關七雄的形成與時間，好好認識谷關七雄，體驗和平地區山林美景。
她也不忘提醒，谷關七雄為中級山岳，攀登上具有一定難度及風險，攀登前務必衡量身體及天候狀況，切勿勉強攀登；呼籲民眾登山前一定要先在大玩台中APP谷關七雄活動頁面，下載離線地圖，若不慎迷途，可開啟地圖確認自身所在點位，多一道安全防線，大幅提升登山安全。將持續與消防局合作安排登山安全宣導講習課程。
觀旅局提到，大玩台中APP升級後，整合登山步道與自行車道，提供民眾運動及周邊旅遊相關資訊，透過APP開啟GPS功能，不僅可紀錄運動軌跡，完成後還能分享自己的運動成果給親朋好友們，滿足吃喝玩樂在台中的需求；此外，此活動也結合闖關任務，完成官方指定的任務條件，即可獲得成就徽章集點兌換好禮，增添運動樂趣。
另外，交通部觀光局參山國家風景區管理處，配合活動推出入關送好禮，至入關博物館（谷關遊客中心）向櫃檯人員秀出「大玩台中APP」任2枚谷關七雄，電子徽章，並加入參山國家風景區FB粉絲專頁，即可獲得限量參山寶寶文青包，詳情可上台中觀光旅遊網(https：／／reurl.cc／Lmq0aX)查詢，或電洽2022谷關七雄推廣小組：04-3707-7218。
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