中重症+295！1歲男童重症 確診後4天呼吸急促、右側肺炎

中央流行疫情指揮中心公布144例死亡個案，以及295例中重症個案，其中年紀最小的是1歲男童，確診後4天出現嗜睡、呼吸急促到急診就醫，X光檢查出右上肺炎，目前仍在加護病房治療中，為國內第63例兒童重症個案。

國內今天新增295例中重度個案，分別為184例中症和111例重症。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中包括1例兒童重症個案，為1歲男童，有慢性心肺及神經系統疾病，長期使用呼吸器，6月11日發燒、快篩陽性，13日咳嗽有痰、活力下降，15日因嗜睡、呼吸急促急診，有胸凹及氧氣濃度下降，X光顯示右上肺炎，住院使用瑞德西韋等藥物治療，目前還在加護病房。

據統計，目前國內兒童重症個案累計63例，分別為腦炎21例、肺炎13例、哮吼7例、敗血症3例、家中死亡5例、MIS-C 12例、共病2例，其中18人死亡。

另外今天公布144例死亡個案，年齡介於20多歲到90多歲，其中139人有慢性病史、91人未打滿3劑疫苗。羅一鈞說明，一名20多歲男性曾接種3劑疫苗，本身有神經系統疾病及氣切，6月13日確診，住院檢查有肺炎、呼吸衰竭，經過治療仍不幸在6月17日死亡。