【全程影音】黑心快篩EUA申請逾期還過關 國民黨再轟食藥署包庇瀆職

大鑫資訊公司涉嫌以中國劣質快篩混充美國製富樂快篩，進口到台灣牟取暴利，國民黨團今召開記者會痛批，富樂黑心快篩試劑在醫優科技申請EUA時，逾時補件還能通過核發，質問衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅，負責審核的單位、核發公文上的官印是誰的？事前把關不力、事後又卸責，有包庇瀆職之嫌，檢調應介入調查。

總召曾銘宗表示，根據食藥署頒布的快篩試劑申請書，製造廠商、製造地點申請廠商都必須註明清楚。但邵博士顧問公司公開表示，送件到食藥署的快篩試劑EUA，申請書上標示中國製，但食藥署核發給大鑫的富樂快篩試劑EUA，生產國別居然是USA，在這個過程當中到底是誰做了手腳？誰竄改？誰介入關說放行？衛福部必須對國人說清楚。

立委李德維指出，基層公務員爆料，醫優科技公司去年7月14日提出富樂快篩EUA申請案，食藥署依規定要在2周內准駁或要求補件；食藥署7月16日收文立案後，於8月4日函文要求補件，醫優公司依規定須在2個月內完成補件，8月26日醫優科技第一次補件。

李德維說，但9到10月間「邵博士」開始介入相關案件後，到10月4日醫優補件到期日，醫優卻在10月14日自行補件，食藥署後來在11月2日正式核發快篩EUA給醫優，已經過了2個月補件期，最後居然能到食藥署核發的EUA，是邵博士顧問公司介入和指導嗎？難道食藥署對於申請廠商有兩套標準？還是內神通外鬼？食藥署吳秀梅署長，還不出來講清楚嗎？

立委洪孟楷表示，衛福部發給核准公文，讓廠商通行無阻的進入台灣，今天不是大鑫公司「走私」黑心快篩試劑，5月10日大鑫拿到的公文就寫著「申請專案輸入」、「本部原則同意」，加上陳時中部長的官印，副本轉給財政部關務署、本部疾管署、中央健保署和新北市政府衛生局，這張「通行證」讓廠商進口黑心快篩，誰審查通過的？

洪孟楷指出，衛福部到現在還沒講清楚，到底空白授權給大鑫公司多少劑快篩數額？富樂家用快篩分別有1劑、2劑、5劑、25劑一盒的4種不同包裝，依據專案核准公文，皆核准6千萬盒，換算下來有多達19.8億劑，若一劑平均獲利30元，利潤高達600億元，這張空白授權，衛福部到現在還沒講清楚，請陳時中部長、吳秀梅署長不要閃躲。