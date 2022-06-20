外流內幕曝光！周玉蔻播恩恩案「橫向錄音檔」 他自首爆：只給卓冠廷

針對消防局內部橫向溝通音檔遭流出一案，新北市議員參選人卓冠廷今（20）早發聲明強調，自己並未流出任何檔案；對此新北市議員參選人吳訓孝表示，市府同仁的聲明已清楚說明，是在卓冠廷的遊說之下，提供相關音檔，這樣明確的聲明卓冠廷還要詭辯，「難道周玉蔻通靈做政論節目？」

吳訓孝表示，任何一個生命的逝去都令人心痛，面對疫情我們應該努力調整制度避免下一個遺憾發生，可是卓冠廷卻用他人的逝去，作為自己打擊政治對手的工具，撕裂第一線防疫人員的團結，只為了換自己上政論、衝選票的機會，這種踩著亡者屍體墊高自己政治聲量的作法，令人作噁。

他質疑，如果卓冠廷自認為行的正做得直，為什麼要發聲明澄清自己根本沒有外流音檔出去？當過記者的人，又怎麼會只看到自己眼前的利益，就不惜出賣自己的消息來源？他的自清行為足以證明他也認為這樣利用他人成就自己的行為十分不妥。

吳訓孝指出，這種為了選舉就沒了是非的態度，只會倒選民的胃口。