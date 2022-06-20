普羅文斯島是門弗雷梅戈格湖中的最大島嶼，位於美國與加拿大的邊界，為兩國共管的跨國島嶼。北部多數面積屬於加拿大魁北克省梅戈格市，南部約0.028平方公里的面積則屬於美國佛蒙特州奧爾良縣德比鎮。而台灣位於東亞、太平洋西北側的島嶼，地處琉球群島與菲律賓群島之間，西隔臺灣海峽，海峽距離約130公里，周圍海域分別為太平洋（菲律賓海）、巴士海峽、南海、臺灣海峽、東海所環繞，為東亞島弧中一島。