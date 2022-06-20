品觀點 ｜神祕島嶼？世界上第二個台灣 15:002022/06/20 中時新聞網 品觀點 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 品觀點 |神祕島嶼？世界上第二個台灣！|旅遊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 普羅文斯島是門弗雷梅戈格湖中的最大島嶼，位於美國與加拿大的邊界，為兩國共管的跨國島嶼。北部多數面積屬於加拿大魁北克省梅戈格市，南部約0.028平方公里的面積則屬於美國佛蒙特州奧爾良縣德比鎮。而台灣位於東亞、太平洋西北側的島嶼，地處琉球群島與菲律賓群島之間，西隔臺灣海峽，海峽距離約130公里，周圍海域分別為太平洋（菲律賓海）、巴士海峽、南海、臺灣海峽、東海所環繞，為東亞島弧中一島。 搭計程車留意 北北基春節期間加成20元 苗栗格林奇幻森林 品觀點│房價飆漲購買力縮水 全台貸款建物面積創13年新低 #島嶼 #台灣 #面積 #東亞 #臺灣海峽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 T1聯盟》決賽簽名球公益競標 Yahoo奇摩拍賣起跑 13:092022/06/20 體育 不只花蓮！日本能登連2天狂震 居民直擊土石崩落瞬間 14:312022/06/20 搜奇 攻暑假商機 台南遠東香格里拉打造VR玩樂度假新體驗 11:242022/06/20 生活 日圓大凶兆？外媒揭日本慘況：台灣人愛店恐倒閉 05:202022/06/20 財經 傻傻分不清楚！台灣藝人、網紅界20大知名雙胞胎你認得出哪幾個？ 14:142022/06/20 娛樂 尚青論壇》東北亞陳兵對陣 敵意螺旋升高（陸文浩） 11:382022/06/20 尚青論壇 主持2025世界壯年運動會會議 柯、侯齊喊：讓世界看見台灣 14:522022/06/20 生活 美打「台灣牌」遏中 陸學者籲：精準反制美台關係實質升級 11:382022/06/20 兩岸 確診6歲童指甲一夕全變白 醫揭原因「長新冠」惹禍 11:262022/06/20 生活 吐瓦魯駐台大使呈遞到任國書 盼兩國合作長久持續 12:422022/06/20 政治 國戰會論壇》中澳防長會晤後 和解起風了（蘇秦） 00:272022/06/20 海納百川 電動車輕量化 台灣零件業新藍海 04:102022/06/20 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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