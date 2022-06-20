為了幫助業者遠程搶攻海外5G商機，新北市經發局預計6月底帶領業者前往東京參展，近期再度推出第二波海外拓銷計畫，將鎖定歐洲市場，招募至少10家新企業，在9月前往「IFA 2022 Global Markets德國柏林消費電子展」，透過實虛結合的參展方式，搶攻歐洲電子及家電科技商機。

經發局長何怡明表示，電子資通訊技術是新北市關鍵產業之一，市府上月已招募研揚科技、新漢、磐儀科技等12家在地業者前往「2022年日本移動通訊應用展」，為了爭取國際曝光，市府也立即啟動第二波海外拓銷計畫，帶領企業前往歐洲，並採實品展出、視訊商洽的虛實結合模式，讓企業能在疫後時代把握商機。

何怡明說，「IFA 2022 Global Markets德國柏林消費電子展」是全球視聽、消費性電子產業的指標性領導展會，上屆有超過2000家業者、24萬人次參展，現場成交金額高達47億歐元，受疫情影響已2年未舉辦實體展覽，但也使得今年展覽備受各國商貿業者關注。

經發局表示，今年IFA展館將聚焦在遊戲、多媒體、新創、生活等八項展區，聚焦物聯網、5G通信系統、穿戴科技、電子製造及影音娛樂等產業，預計有130國廠商參展，市府將協助企業將展示產品空運至德國柏林，並設立「新北形象館」，增加新北品牌識別度，現在也安排中德雙語翻譯人員支援線上商洽，希望搭起買家、在地業者之間的橋樑。

經發局補充，業者若有興趣將產品加速拓銷至歐洲市場，可在6月30日前儘速報名參加遴選，詳細資訊可參考新北市政府經濟發展局「新北市出口拓銷團」專頁（https：／／reurl.cc／b2kx9v）。