在台北從事批發醫療器材生意的蔡姓男子，雇用程姓女子為電話行銷人員，2年前進口陸製非醫用的兒童口罩，卻以醫用口罩出售3.9萬餘片給嘉義縣1家公司，檢調追查是混充品，依違反藥事法、詐欺等罪嫌起訴蔡男及程女2人。

蔡姓男子在台北經營化學企業股份有限公司，做批發醫療器材生意，2020年新冠肺炎疫情升溫，全國各地口罩需求孔急，中央於6月1日起將口罩實名制調整為定額徵用與自由市場販售並行，蔡男從中國大陸進口一般（非醫用）口罩。

程女受雇於蔡男，負責電話行銷，用Line提出該公司獲衛福部核發「衛部醫器陸輸壹字號第一等級醫療器材許可證」照片，謊稱這批口罩是醫用口罩，以每片口罩6元的價格，於2020年6月中旬至7月底，賣給王姓男子經營的嘉義縣朴子市1家企業3萬4900片，總銷售金額20萬9400元。

朴子市這家公司將口罩轉賣給其他下游藥局，有消費者在藥局買到使用後察覺有異樣，向嘉義縣衛生局檢舉，檢調追查，揪出程女用一般口罩混充醫用口罩非法牟利的行徑。

程女坦承販售口罩給朴子市這家公司，但否認詐欺犯行，辯稱她有向朴子這家公司的鄭姓業務人員說明這批口罩是大陸製造、非醫用，line許可證照片是表示該公司有取得進口醫用口罩的證明，但並非這批口罩。

嘉義地檢署檢察官認為程女意圖魚目混珠，將蔡男及其經營的公司、程女依違反《藥事法》、詐欺罪嫌起訴。