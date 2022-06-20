台南市政府社會局今年編列2400多萬元勞務委託3家機構提供托育服務，市議員林燕祝20日總質詢時，爆料短短2個月內有3名嬰兒在保母家中夭折，死因均有爭議，正由檢方剖驗中。林燕祝批評社會局管理不當、訪視不落實，要求市府將托育服務收回自辦；但市長黃偉哲認為，收回自辦並非萬靈丹，除將參考其他縣市的做法，也會嚴格管理居家托育服務人員。社會局長陳榮枝也強調，中央要求托育服務委辦，否則將不補助人事費。

林燕祝表示，台南在2個月內有3名在托育中心接受保母托育的嬰兒死亡，其中1對新手父母更因疫情才剛登記結婚，9天後卻喜事變喪事，讓他們情何以堪。林痛批，問題就出在保母超收，1位保母依規定只能照顧2名嬰兒，但出事的保母卻是1人照顧5名嬰兒，社會局勞務委託個案的訪視日期，居然是嬰兒死亡後才去訪視，這樣有何意義？

林燕祝表示，台南市勞務委託托育服務中心共分4區承辦，第一區由彭婉如基金會承辦，負責區域為東、南、安平及仁德等4區，有10名工作人員、557名保母，去年採購金額約610萬元；今年工作人員人數不減，保母532人，採購金額754萬元。第二區由崑山科大承辦，負責北、中西、安南、七股、西港、安定共6區8名工作人員，去年保母人數489人，採購金額474萬元；今年工作人員增1人，保母人數501人，採購金額693萬元。

至於第三區及第四區都由繡愛希望教育關懷協會負責，第三區為新化、左鎮、永康、歸仁、龍崎、關廟、新市及山上共8區，有9名工作人員，保母人數去年563人，採購金額545萬元；今年保母人數557人，採購金額599元。第四區包含新營、白河等19個區，工作人員6人，去年保母人數329人，採購金額378萬元；今年保母人數327人，採購金額438萬元。

林燕祝還說，總計市府去年勞務委託的保母人數為1938人，工作人數33人，採購金額為1998萬元；今年工作人員多1人，保母人數減少為1917人，採購金額增加為2485萬元。但短短2個月卻有3名嬰兒夭折，市府應將勞務委託托育服務收回自辦，收回自辦之前也應嚴格訂定管理細則。

社會局強調，居家托育服務中心的工作內容，包括托育人員之輔導、監督、管理及檢查、托育人員投保責任保險、督導、協助托育人員每2年健康檢查1次、托育人員在職訓練課程、督導托育人員定期辦理嬰幼兒發展篩檢，並進行通報及處理等。至於訪視項目內容，則有關心收托狀況舆收托幼兒成長情形、進行新收托訪視，了解新收托幼兒適應情形等。