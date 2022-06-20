我國邊境再度攔截到BA.4、BA.5境外移入個案，共17例，其中14例皆為BA.5個案，僅3例為BA.4，來源國以美國為大宗。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前國內邊境攔截65例BA.4、BA.5個案，目前沒有看到有快速增加的趨勢，未來將每周更新最新數據並對外說明。

指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出3株Omicron BA.4及14株Omicron BA.5，個案分別為10例男性、7例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今(2022)年6月5日至6月12日。其中檢出Omicron BA.4個案均自美國移入(3例)；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(4例)、德國、法國及泰國(各2例)、土耳其、西班牙、馬來西亞及瑞士(各1例)移入。

邊境再攔截17例BA.4、BA.5。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞指出，今天公布的個案中有一名本國籍、小於10歲孩童，他的Ct值27，屬於無症狀個案，檢驗結果為BA.4感染者，自美國入境；他也是國內第一例本國籍孩童染BA.4的最新一例。

指揮中心說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；世界衛生組織（WHO）於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4 及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。

指揮中心進一步表示，此外，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙疫情快速回升，且英國、法國及以色列近期疫情回溫亦評估與BA.4 及BA.5傳播有關；鄰近國家中紐西蘭、澳洲、新加坡、韓國、日本及印尼均有社區感染病例，香港近日發現有BA.4或BA.5境外移入個案，部分曾具社區活動史，可能造成社區傳播風險。依現有研究顯示BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。

指揮中心再次呼籲，接種 COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，請民眾應儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。