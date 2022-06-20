頭一遭！晶華國際酒店集團今日(6月20日)宣布與日本知名房地產投資開發公司MINATO CREATE CO. LTD.簽屬合作協議，晶華接受委託並將以捷絲旅為品牌經營管理其位於日本大阪心齋橋的飯店物業，該酒店將成為捷絲旅品牌旗下的第十個據點，也是首次插旗海外的代表作，名為捷絲旅大阪心齋橋館的據點已積極展開軟硬體整建工程，預計2022年12月開幕迎賓。

捷絲旅大阪心齋橋館遵循著捷絲旅的品牌精神，強打交通便利、服務細膩以及設計風格獨具三大特點。飯店所在位置距離日本大阪的觀光旅遊勝地--心齋橋地鐵站步行僅需5分鐘的時間，從關西國際機場搭乘地鐵不到一小時即可抵達飯店，從大阪機場搭計程車更是只需要25分鐘的車程。心齋橋為大阪市中心最大的商業購物區，大型百貨精品店、日本潮流服飾店及藥妝店林立、更有多間熱門餐廳和各式道地日本街頭小吃，當地民眾和觀光客都可在此享受到豐富多樣的逛街購物及用餐體驗。

捷絲旅大阪心齋橋館擁有100間客房，客房大小約為12到16平方公尺，平均房價暫定為每晚10000元日幣，設計上延續捷絲旅融入當地街區元素的風格，在新潮中展現在地文化底蘊。飯店內規劃有一間50個座位的早餐及房客休憩空間，期望提供入住的旅人一處充滿食物美味以及設計氛圍的休憩據點。想探索周邊景點的自由行旅客，除了步行漫遊心齋橋商圈外，搭乘地鐵也可以輕鬆前往黑門市場、梅田商業區和大阪城，或是進一步規劃京都、神戶、奈良一日遊。

晶華國際酒店集團營運長顧嘉慧表示：捷絲旅大阪心齋橋館是捷絲旅Just Sleep品牌進軍海外的第一個據點，預計2022年年底的開幕日正值國境開放、國際旅遊起飛之際，飯店鎖定的客源除了日本內需的商務與觀光旅遊之外，廣大的台灣、香港、新加坡及亞洲地區觀光客也是重點目標之一，憑藉著捷絲旅在台灣多年累積下來的知名度以及服務好口碑，期望台灣旅客也可以在日本延伸對於捷絲旅的支持。