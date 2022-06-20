英國知名女主持人艾丹甘迺迪 （Aideen Kennedy），出道多年憑著亮麗的外型與專業又幽默的主持風格，受到大批觀眾的喜愛，也在媒體界佔有一席之地。但本月14日，她才突然無預警的在社群媒體上公開一張自己住院的照片，並公開罹患絕症的消息，沒想到4天後就傳出她已在家中病逝，享年43歲。

根據外國媒體的報導，艾丹甘迺迪在本月14日突然在個人推特上，公開一張手上插著點滴的住院照，證實自己罹患絕症目前已住院19天，而且她的胃還一直在出血，即使經過了12次的輸血搶救，情況仍沒有改善，她只能絕望的表示「基本上就只能回家等死，進行安寧治療」，沒想到貼文才公開短短幾天，18日就傳出她已在家中病逝的消息，她的家屬隨後也證實了死訊，令粉絲們震驚不已。

Day 19 in hospital - say a wee prayer for me. Bleeding in stomach pic.twitter.com/8VFqHTeKYr — Aideen Kennedy (@Aideen_Reporter) June 14, 2022

據了解，艾丹甘迺迪在生前曾經歷過多次生離死別，除了她的哥哥羅里在1歲時就因車禍喪命外，她的弟弟達拉在2016年被宣布罹患腦瘤後沒多久便去世，享年35歲；她的姊姊歐娜在同年被診斷罹患癌症沒多久也接著過世，享年44歲。而艾丹甘迺迪在多次打擊下，曾難過表示「父母才是這世界上最勇敢的人」，沒想到她最後也因罹患絕症而突然病逝，留下父母及2名子女，讓外界相當鼻酸。