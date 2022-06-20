新店大貨車司機恍神 整輛車「騎上」分隔島 (警方提供)

新北市新店區今（20）日中午發生大貨車自撞意外，整輛車直接「騎上」分隔島後翻覆，幸虧無人受傷。據了解，司機因為恍神才釀災，詳細事因及肇責仍待警方進一步調查釐清。

24歲的江姓男子今天中午12時許，開著載滿餅乾食品的大貨車行經中興路二段，要上橋時突然一個恍神，整輛貨車直接「騎上」分隔島，再往左側翻覆，大量煙霧噴出，場面十分驚險。

當下後方車輛不少，幸好全數來得及煞車，否則可能釀成更大災禍，警方調查，現場無人受傷，駕駛也無酒駕情形，詳細肇責仍待釐清。