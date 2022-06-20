行政院「300億元中央擴大租金補貼專案」預計7月1日至8月31日開放線上申請，內政部次長花敬群今（20日）受訪時表示，目標是50萬戶，期限內申請只要符合資格者都予以補貼，政院會支持追加預算。對此，民進黨立委江永昌表示，樂見政院擴大對租屋族的補貼，但這並非居住正義的核心。應將租金由現行的列舉扣除額改為特別扣除額，財政部勿再推諉。

江永昌透過臉書表示，居住正義是他努力的目標之一；如何透過稅制改革落實居住正義，也是問政的重點之一。政府現行稅制真的看見租屋族的壓力與痛苦嗎？那些租屋族看得到、吃不到的租金列舉扣除額與標準扣除額如何能獲得民眾的認同與支持？

他說，去年4月就已經提出「所得稅法修正草案」，將租金由現行的列舉扣除額改為特別扣除額，並將現行的12萬上限調高至17萬元。今年5月19日，再一次在財政委員會上質疑財政部。

江永昌說，自2000年租金支出納入列舉扣除額以來，財政部在租屋的租稅政策上就再也沒有改過。22年來，社會經濟環境改變、民眾對於租房的接受度與需求度也愈來愈高；遑論房價早已不是22年前的水準，財政部看不到租屋市場的改變嗎？租金支出早成了許多民眾生活中必要的支出之一，更是許多年輕人生活主要開銷了。

面對租金問題，行政院已經推出300億元擴大租金補貼，而內政部花敬群次長也已經宣示，只要在期限內提出申請，即使超過原先預定的50萬戶也都會發放。江永昌強調，樂見行政院擴大對租屋族的補貼，但這並非居住正義的核心。

江永昌說，如何讓民眾可以合理負擔其居住支出始終是居住正義的核心項目。根據媒體報導，財政部願意接受他的主張，將租金改列特別扣除額，肯定財政部重新檢視房屋租稅政策；也可以理解財政部必須政府財政健全與減輕民眾負擔之間權衡利弊得失。

江永昌再次呼籲，財政部接受修法草案，不但拉高民眾租金扣除額、同時也是造成稅損最少選項，是邁向居住正義最合理可行的一步！