中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，今(2022)年第三批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗50.4萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供給5-11歲兒童接種基礎劑使用。本批效期至今年9月30日，目前共有161.28萬劑到貨，分別為首批5月16日77.76萬劑、第二批5月30日33.12萬劑及本批50.4萬劑。

指揮中心指出，已於今年4月28日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充合約，預定供應220萬劑兒童劑型及180萬劑成人劑型疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應SARS-CoV-2變異病毒株之威脅。

代發言人羅一鈞指出，本批次到貨的疫苗，與幼兒BNT疫苗不同，目前已與BNT原廠展開洽談，盼能採購幼兒劑型BNT疫苗，同時也敦促廠商能盡速將相關幼兒BNT疫苗技術性資料繳交給食藥署審查。

羅一鈞說，除幼兒BNT疫苗外，我國已核准幼兒莫德納疫苗，目前也已完成採購，估計七月初就會到貨45萬劑，約可提供給90萬人接種，最快七月下旬就能開始施打，ACIP預計下周開會討論相關接種事宜。