台中市政府在東南區畫出1道「微笑生活曲線」，將在地產業經濟、文化、休閒全面升級，打造東南區人文薈萃的「文學道」。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市大智路打通接著拓寬武德街，翻轉後站生活圈，為翻轉東區、南區舊城區，市府推動「台中市城南之心計畫」，20日舉行工程開工動土典禮，中央地方攜手合作，第一期計畫共7500萬元，中央補助80％約6000萬元，低方自籌20％約1500萬元，施工範圍，包括國光國小周邊人行道、東峰國中周邊人行道、東峰公園（含228紀念碑）及大智排水、大智公園、立德東街園道；未來結合綠意、書香、寧靜、慢活，打造東南區「文學道」，預計今年底完工，創造觀光效益。

市長盧秀燕指出，為延續綠空鐵道計畫，振興中、西區空間效益，提出「台中市城南之心計畫」，向營建署爭取競爭型補助，感謝營建署看見市府的用心與市民的需求通過提案，挹注總經費8成預算，如今順利開工，預計今年底改善完成。

都發局說，「台中市城南之心計畫」有3大亮點，1、「空間覺醒」將立德東街園道、勞工中心廣場圍牆打開，融合綠意，並打造無障礙的人本散步道；2、「自然覺醒」打造228親子草坪廣場，將現存的228廣場部分硬舖面改成柔軟生態的草皮，打造東南區的市民廣場草坪，讓小朋友們有更安全柔軟的活動空間。

3、「美學覺醒」改造東峰國中、國光國小校園周邊人行道，並結合興大園道系統，創造連續的綠蔭步道，串接舊城中區的政經都心與東、南區的城南生活圈，在東南區畫出一道「微笑生活曲線」，將在地產業經濟、文化、休閒全面升級，打造東南區人文薈萃的「文學道」。

都發局指出，總改造面積約6公頃綠地，包括，中興大學、興大附農、東峰國中、國光國小及國立公共資訊圖書館等文教用地，以人文薈萃的基礎打造城南「文學道」為空間主題意念，結合周邊興大園道、立德東街園道、東峰公園，並將國光國小、東峰國中校園圍牆視野打開，創造「綠校園」及街角文學廣場，塑造與市民共享的環境教育場域，串連東峰公園、大智公園、立德東街園道打造生態休閒「綠軸帶」。

民進黨市議員邱素貞表示，東、南區有多條綠色廊道，其中沿著興大綠川旁的黑板樹廊道銜接阿勃勒廊道到228紀念公園、東峰公園，緊接著是東光園道至終點樂成宮，景色相當宜人。南區國光里長、市議員參選人陳雅惠說，感謝東峰國中、國光國小校方願意將圍牆打開，退縮2公尺的休閒綠帶讓校園變公園。民進黨市議員鄭功進建議，盼東南區綠園道具特色定位，以開放式植物園方式呈現，更增進城鄉風貌及創生環境。