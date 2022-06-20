新北市一名消防員今年4月下載消防局在中和男童恩恩事件的橫向聯繫資料和錄音檔，交給高中同學、新北市議員參選人卓冠廷，最後音檔不明原因被公開播放，該名消防員因涉洩密罪嫌到地檢署自首。新北市議會國民黨團痛批，卓一開始便打算利用情誼，取得資料後開始編導一齣打擊新北市政府和一線防疫工作人員的戲碼，為選舉作秀已無極限，違法取證又不講道義，毫無下限可言。

中和男童恩恩案演變藍綠互打，名嘴周玉蔻17日在節目上公布一段新北市消防局與雙和醫院的橫向通話錄音檔，外流檔案的消防局人員聲明指出，當初是將檔案交給民進黨新北市議員參選人卓冠廷。

卓冠廷回應，基於保護消息來源的立場，未提供錄音檔給媒體，面對新北市政府的追殺，他一定會捍衛吹哨者的權益到底，也請大家一起守護吹哨者，追殺吹哨者來模糊恩恩事件的焦點，這才是真正的不可取。

新北市議會國民黨團指出，消防人員後悔把資料交給卓冠廷，卓竟將此行為美化成要保護吹哨者，直言阻礙第一線防疫人員工作、打擊基層公務人員士氣、迫使公務員交出機密資料的人正是卓冠廷。

國民黨團說，卓不是法官也不是檢察官，如果真的是吹哨者提供違法或有弊的事件，為何不直接送檢調，反而展開政治口水攻擊，然後害自己的同學背上洩密罪。

國民黨團書記長廖先翔呼籲民進黨應譴責卓冠廷的行為並道歉，同時放下政治計算，以人民的利益為優先，不要再做劣質的操作。

國民黨新北市議員陳偉杰批評，卓冠廷日前已先公布中和衛生所同仁分機，讓同仁遭獵巫、工作受影響，如今連他的高中同學都因他而自首，並承認有違法把錄音檔給他，卻遭他無情的否認，這不僅讓同學失望，如此既不光明磊落，也不敢做敢當的態度，相信民眾也無法接受這樣的政治人物。