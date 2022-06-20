志工們以命相搏把加壓袋送到各個山屋。（王士豪提供／李京昇苗栗傳真）

王士豪跟志工們當時費盡千辛萬苦，終於將加壓艙設置在素密達山屋。（王士豪提供／李京昇苗栗傳真）

送加壓艙上聖稜線，越過素密達斷崖。（王士豪提供／李京昇苗栗傳真）

台灣野外地區緊急救護協會2016年無償在全台的高山屋設置攜帶型加壓袋，最近卻傳出雪霸國家公園聖稜線上最深遠的素密達山屋，裡頭設置的加壓袋遭人破壞。協會理事長、急診醫師王士豪對此感到痛心，他20日受訪提到，素密達山屋上的加壓袋，是在2016年協會山友們協力揹了4天才抵達，堪稱全台所有加壓袋中最重要的一個救命袋，他也提供一段影片給本報，讓大眾知道設置加壓袋，是以命相搏。

王士豪說，高山症是登山時身體無法適應高海拔的環境造成的不適，若緊急發生時，很難第一時間得到救援，因此台灣野外地區緊急救護協會在2016年發動公益勸募，進口100個攜帶型加壓袋，並透過協會成員、山友共同協力，無償設置在台灣的高山山屋。

王士豪表示，目前100個加壓袋廣泛運用，全台海拔2500公尺以上的40多個山屋，都有設置加壓袋；像是合歡山等高山旅遊景點也有5、6個加壓袋；另外，有20個則是提供搜救隊成員使用，其餘20個留存協會，作為訓練課程以及汰舊換新使用。

他提到，只要民眾突然發生高山症的症狀，旁人可徒手操作加壓袋，讓患者躺進去其中，並藉著用腳踩的加壓幫浦，10分鐘讓內部的壓力上升，就相當於高度下降1500公尺，如此一來，高山病症狀就能緩解。

他提到，加壓袋包括儲存桶總重16公斤，每一個都是由協會志工、山友輪流跋山涉水，冒著生命危險，以人力運送方式揹上每個山屋，這次被破壞的加壓袋是在素密達山屋，該山屋前後都是斷崖，如果有山友突發高山症，加壓袋將是唯一續命的救命器材。

王士豪表示，素密達山屋的加壓袋可以說是「籤王」，位處最深、最遠的山區，因此可說是所有加壓袋中最重要的之一，協會的廖副會長上周前往登山，赫然發現加壓袋的儲存桶竟遭破壞，讓他們痛心又氣憤。

王說，最感到震驚的是，雪霸國家公園聖稜線不是一般登山路線，能進去的人多半是登山好手或資深登山客，因此加壓袋被破壞，更讓人生氣。

王士豪也分享一段影片，是台灣野外地區緊急救護協會與空軍合作，2018年共同將加壓袋運送到中央山脈最深處的馬博拉斯橫斷各山屋。

他表示，當時有空軍的協助，才讓整整12天路程縮短為3天，但志工們3天期間每天爬滿10小時，歷經千辛萬苦才到達，為的就是完成計畫的最後一塊拼圖。他現在只希望透過臉書貼文、受訪等方式，不要再有類似的事件發生。

雪霸國家公園管理處指出，放置在高山上的加壓艙，都是志工克服萬難以背運方式置放供民眾使用，並且成功救援無數民眾，如今有人任意汙染毀壞搶救人命的設備和設施，若非志工即時發現並進行回復，可能造成某日有急用的山友得不到及時救援而與親人永別，後果嚴重。

目前若發現蓄意破壞者，除國家公園法第 13 條及雪霸國家公園區域內禁止事項第14點可裁罰3千元，營建署目前正修正國家公園法草案，對此惡意破壞公用設備的行為將提高罰則以加強嚇阻效果。