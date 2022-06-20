雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口，原本揚塵情況嚴重，經第4河川局整治，已完成生態創生基地許厝寮堤段改善工程，20日雲林縣長張麗善、4河局局長李友平前往會勘，邀請大家到台灣最西端賞鳥牆賞鳥、夕陽平台觀日落，一起見證濁水溪出海口揚塵整治、綠美化、生態復育的成果。

第4河川局為降低雲林揚塵空汙，除進行濁水溪沿岸揚塵防制計畫，也針對濁水溪出海口規畫「濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程」，目前已接近完工，20日張麗善率縣水利處、計畫處、文觀處、環保局等相關人員前往會勘，由李友平簡報解說工程內容。

李友平表示，經過這幾年的揚塵防制，去年全年揚塵事件日僅6天，今年至目前僅1天，防制效果有目共睹，4河局進一步展開濁水溪綠美化工程，許厝寮堤段是指標工程，目前已完成迎賓廣場與觀夕陽平台，總面積約20公頃，打造1處結合地方創生的生態場域。

李友平提到，濁水溪出海口位於台灣本島最西端，獨特的地理位置，是觀賞夕陽、每天最後日落的最佳地點。原本揚塵導致「吃飯拌沙」的情況不再，未來地方社團還規畫在出海口停車場辦桌、請布袋戲團表演，與大家一起見證濁水溪出海口的煥然一新。

張麗善說，改善濁水溪揚塵情況，是縣府團隊持續努力的目標，近年來縣府與4河局共同規畫，在濁水溪設置20餘口井，供應水源加強綠覆蓋與水覆蓋，已讓沙洲變成綠地。另外，縣府還利用文蛤殼鋪蓋沙洲，其防制揚塵的效果非常好。

張麗善指出，濁水溪出海口整治有成，對雲林西海岸的整體發展有很大的幫助，未來將結合四湖鄉三條崙海水浴場、口湖鄉成龍溼地與宜梧滯洪池、台西鄉海岸、水林鄉開台第1庄、北港鎮宗教園區等景點，打造雲西成為國家級的風景區，帶動雲林沿海的整體發展。