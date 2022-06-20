今年1月至5月，台南65歲以上長者受騙案件共計176件，在所有年齡層占比約4％，其中遭詐騙手法以「猜猜我是誰」及「假檢警」各38件最多，台南市政府警察局近日結合社會局的「銀髮衣缽相傳教學活動」，前往社區關懷據點，強化長者辨識常見的詐騙手法，避免成為受害者。

面對人口結構快速高齡化，市府社會局除鼓勵中高齡長者不斷活化及提升自我價值，也希望能更加深中高齡長者對於預防詐騙的知能，因此近日與市警局合作，向社區長者們分享詐騙案例及解析詐騙話術，使長者對詐騙多一分警覺，少一分受害。

負責授課的市警局犯罪預防科講座陳勇志表示，疫情期間，除了假冒防疫公部門詐騙以及假冒親友確診詐騙外，也有不肖分子假借販售保健藥物及防疫物資來詐騙，但長者們大多為家人健康著想，即使價錢較高仍願意購買這些物品，因此也成為詐騙集團行騙的目標。

陳勇志提醒，民眾不論是接到電話或是看到網路訊息時，務必保持冷靜不要輕易相信，可多和家人朋友商量討論，以免落入詐騙陷阱。