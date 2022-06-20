適逢世界難民日，數個公民團體今（20日）上午在立法院召開記者會，呼籲政府透過修改既有的法規和專案簽證，落實已具國內法規效力的國際公約，以逐步建立庇護機制。在台烏克蘭人Shevchenko表示，台灣政府對外不斷展示支持烏克蘭，甚至透過外交部捐贈各項物資，但對於已經在台灣境內、會說中文的烏克蘭人卻各種刁難和堤防，令他覺得虛偽和失望。

Shevchenko說，已來台數年，過去1年多，由於疫情和烏克蘭戰爭爆發，他無法返回家鄉，但由於在台沒有正式雇用關係也非學生，他只能取得暫緩出境的簽證。今年初，他曾經透過民間組織向移民署和外交部陳情，希望能獲得一次較長的停居留簽證，但直接被回絕。

他表示，暫緩出境簽證一次只有30日且不能工作，即便他留在台灣也幾乎無法生存。一方面沒有經濟來源，另一方面因為一次只有30天，他經常擔憂下個月會不會就被要求離境、無法正常生活，連租屋都有困難，因為房東會質疑他的合法身分和能簽的約期。

Shevchenko說他不得不開始質疑，台灣政府對外不斷展示支持烏克蘭，甚至透過外交部捐贈各項物資，但對於已經在台灣境內、會說中文的烏克蘭人卻各種刁難和堤防，令他覺得虛偽和失望。

國際特赦組織台灣分會祕書長邱伊翎指出，就聯合國難民署在上周公布的數據，全球現在的難民數量是十年前的兩倍，高達8000萬人，其中包含15萬阿富汗人、3萬緬甸人，以及在烏克蘭本國領土內的流離失所者達百萬人，應該思考相對平穩的台灣是否能在人權捍衛扮演更積極的角色。

台灣人權促進會祕書長施逸翔指出，移民署針對烏俄情勢，政府在短時間內即發布短期的支援政策，以統合協助烏克蘭的物資，或是開放就學名額等。在我國還未通過難民法前，仍有許多可較快應對的方法，包含修正就業辦法、居留辦法、就個案放寬暫緩出境簽證的天數等，且實施辦法不應該只在執法單位內部流通，而應該要公開透明。

公民團體對修法的訴求包含，專案適用就業服務法第51條第一款第一項，獲准事實居留或任何居留身分之難民應獲得工作權利；考慮將一次30日為期的暫緩出境簽證，延長效期為一次180日不等，相關措施並應公告周知。