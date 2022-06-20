把握疫情後全球中醫藥保健商機，經濟部國際貿易局和外貿協會特別規劃於本年6月16至17日辦理「2022台灣生技中醫藥產業越南、馬來西亞線上拓銷團」，徵集聯新國際醫院、港香蘭、國科生技、慧源實業、駿緯醫藥、臻品植粹、拜寧騰能、超能盛生技、德英生技、華威世界及東昭貿易等11家台灣優質中醫藥漢方草本保健業者，以設置專屬宣傳網頁及型錄，多元數位影音行銷方式推廣，搭配外貿協會的外館於當地的全力宣傳邀約，促成台灣與馬、越、泰、澳、柬等5個東南亞國家中醫藥買主進行無國界的線上交流。

中藥正逐漸被國際認可並廣泛應用，為此WHO(世界衛生組織)在今(2022年)年3月曾表示，將積極製定中醫藥培訓和實踐的標準。

目前中醫藥在俄羅斯、新加坡、古巴、越南等國已註冊為正式醫藥，而在全球也有超過18個國家和地區，將中醫藥納入醫療保險範疇；另外全球逾160個國家，設有傳統中醫學(Traditional Chinese Medicine ，TCM)的訓練機構和診所，學習中西合併治療。

中醫藥傳入越南由來已久，從使用中醫藥的習慣迄今，已發展成越南東醫體系。台灣是延續並保留傳統「純」中醫最完整的國家，且有傳統中藥房、水藥的煎煮與丸散丹膏等各種劑型供選擇，科學中藥濃縮製劑發展成熟，所有製劑均需依政府及GMP規範製造、檢驗，品質穩定可靠，在國際上普獲肯定。

本團搭配越南台灣週活動辦理，經濟部國際貿易局李冠志副局長及越南工貿部貿易促進局(VIETRADE)副局長Bui Hoang Yen女士在活動開場致詞皆表示，台越雙方是互惠的貿易夥伴，透過本次活動，相信未來無論是在生技中醫藥及各種產業上，雙邊貿易都可以有更緊密的交流合作。

馬來西亞目前有5-6千家中藥店，中醫師人數逾8千人。華人數百年來信賴中醫，當地部分馬來及印度裔也開始使用中醫藥，台灣中醫藥向來在馬國有相當知名度，且不斷推陳出新，如將各種草藥發展成不同的精準醫藥、高明處方、保健良品等，吸引馬國中醫藥買主熱烈回響，也促成超過百場洽談。

本次活動共吸引越南、馬來西亞、柬埔寨、泰國及澳洲等國超過40位買主熱情參與完成超過150場洽談，其中越馬買主對東昭和慧源的牛樟芝產品非常感興趣；而生產草本保健品的拜寧騰能則已有越馬買主有意代理；另港香蘭及國科生技兩家所製造的中成藥都也普獲洽談買主的肯定，深具代理潛力；而來自澳洲的買主Teste Rite也有意將臻品質粹與國科生技的保健養身茶飲打進當地連鎖通路，預估本活動後續商機超過250萬美元。貿協將持續追蹤本團後續相關合作事宜，同時也將積極再規劃未來的拓銷做法，努力將台灣中醫藥推向國際，爭取全球商機。