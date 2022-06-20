瑞士信貸在周日拒絕了俄羅斯商人Vitaly Malkin的5億瑞士法朗(約5.15億美元)索賠要求。Malkin是關聯到瑞信一名前客戶顧問的詐欺案，並認為自己是受害者；在Patrice Lescaudron遭判有罪之後，Malkin正在對瑞信追討相關款項。

日內瓦法庭在2018年宣布Lescaudron有罪和5年徒刑，認為他濫用客戶信任，詐欺行為也為他帶來數千萬瑞士法朗收入。法官指出，在長達8年的時間內，Lescaudron犯有嚴重的詐欺和偽造罪。

瑞信在周日表示，處理此事的刑事調查單位都認為瑞信是受害方。而前客戶關係經理確定有罪，而且客戶也並未因為經理的詐欺活動而遭受任何損失。瑞信否認客戶的所有指控。

在最近發展中，百慕達一家法院在今年三月裁定，由於瑞信前經理Lescaudron的詐欺，前喬治亞總理Bidzina Ivanishvili及其家人可以從瑞信在當地的人壽保險部門獲得5億美元的賠償。

瑞信對此判決正在提出上訴中。