疫情圖示。（羅浚濱竹縣傳真）

疫情圖示。（羅浚濱竹縣傳真）

疫情圖示。（羅浚濱竹縣傳真）

中央20日公布新竹縣新增941例確診案例，分別為442名男性和499名女性，年齡分布0至98歲，12歲以下166人，65歲以上98人，多數集中18至64歲青壯年佔6成5，目前新竹縣居家隔離1507人，居家照護列管人數6944人。

新增確診者分布為竹北市275例、竹東鎮198例、湖口鄉178例、新豐鄉94例、新埔鎮56例、關西鎮47例、芎林鄉29例、橫山鄉18例、寶山鄉15例、北埔鄉12例、峨眉鄉4例、尖石鄉9例、五峰鄉6例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，目前新竹縣65歲以上長者第4劑持續開放接種中，為滿足民眾疫苗接種需求，24、25及26日加開多場社區接種站，提供BNT和莫德納疫苗共4550劑，請民眾多加利用。

湖口仁慈醫院24日下午3時至5時，在聖母診所旁廣場開設社區接種站，提供各劑次莫德納疫苗500劑。大安醫院25和26日在新竹縣婦幼館25和26日各一場須預約，新仁醫院25和26日在竹北里集會所共4場隨到隨打，26日關西鎮衛生所2場隨到隨打。

兒童莫德納疫苗第2劑已開放施打，只要和第1劑間隔4週以上均可接種，竹縣合約院所及各衛生所均開設兒童莫德納第2劑專診，請家長多利用，盡速帶孩子接種疫苗。

新竹縣提供6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所查詢網址：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1040＆sms=10033

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

新竹縣疫苗預約入口網：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068

5歲以上(含成人)BNT疫苗接種合約院所查詢網址

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1057＆sms=10066