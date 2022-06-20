震撼影片曝光！陸軍雷霆2000火箭發射車炸毀 現場濃密黑煙蓋天

陸軍58砲指部一輛雷霆2000火箭發射車，今（20日）上午9時許在屏東九鵬基地進行陸軍年度雷霆操演實彈射擊時，一枚火箭因故並未射出，直接在發射箱內爆炸，導致整輛車被炸毀，幸無人員傷亡。戰略專家張競今(20日)對此提出3點看法，他分析彈頭在架上直接爆炸的可能性，其實相對不高，在此情形下，很可能是沒辦法發射出去導致的。

張競今在臉書貼出一段影片，他表示，必須要了解，就算今天發射時發生失效狀況，由於彈頭本身有所謂保險及備炸裝置，彈頭在架上直接爆炸的可能性，其實相對不高；很可能是沒辦法發射出去，燃料燒完，由於原始設計並不能夠在架上繼續延燒，所以將整個車輛燒毀，這也是讓人不意外的事情，因此在具體調查沒完成之前，不宜胡亂猜測。

張競提到第二點，通常面對此事，會進行全面彈藥檢查，確定本身火箭彈體沒有問題，也會檢查所有發射架，這個要雙管齊下，過程需要相當時間，所以在沒辦法獲得具體證據、重建現場之前，總會有很多人臆測，幸好沒有人員傷亡。

最後張競表示，據他了解，陸軍高層獲知此事後，首先關切是官兵有無傷亡，這種思維是正確，一個領導者能夠關愛官兵遠勝裝備損害，這對國軍跟陸軍士氣有幫助，特別給予肯定。