2025世界壯年運動會組織委員會20日舉行第3次會議，由台北市長柯文哲與新北市長侯友宜共同主持。柯文哲指出，目標是台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣；侯友宜表示，讓世界看到台灣以外，更重要的是搭起國際友誼的橋梁。

雙北世界壯年運動會組織委員會今天下午2時舉行第3次委員會議，由柯、侯頒發聘書給18名新加入的委員。

柯文哲致詞時指出，雙北團隊會開始積極投入，最重要的是2025壯年運動會比賽項目已經核定，共有35項運動種類，包括19種必辦、14種選辦、2項示範，確定後下一步要開始找首都生活圈裡有適當場館，這是未來這1、2年重要工作，除了場地準備，也希望透過這次活動和桃園、新竹、宜蘭串聯在一起，目標是台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣，希望在繼世大運後，舉辦大型運動會能順利成功。

侯友宜表示，看到新北市和台北市，不僅在世界壯年運動會攜手合作，也在各項市政建設，一直靠著雙北合作平台努力往前邁進，謝謝台北市在很多各項建設合作上讓新北市、台北市共榮，因為雙北有2016少年國際運動會、2017世大運經驗，辦世界壯年運動會不是問題，但每個步驟、程序還是要緊盯。

侯友宜強調，這是柯文哲任期最後1年，也是他任期的最後1年，但仍要把每項工作做好，過程中能夠進度順利，用熱情、友善、好客的態度面對全世界來的好友，有35種競賽項目，新北市要提供37座場地規畫，一定會做好這是新北市責任，感謝中央、桃園、新竹和宜蘭給予資源，不只是雙北市，這是全台灣一像大盛事。

他說，這一次出了來運動以外，雙北或全台灣有很多可以參訪的地方，剛好在幾年以後相信疫情應該已經沒有了，藉此讓雙北、全台旅遊地點帶動一波經濟發展，同時讓世界看到台灣，更重要搭起國際友誼的橋梁，把事情做好最重要。