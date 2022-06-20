全台房價屢創新高，聯徵中心近期公布2022年第一季全台住宅貸款統計，今年首季平均建物面積44.5坪，創13年來同期新低，跟2017年第一季平均47.2坪相比減少了2.7坪，同時5年來住宅的貸款鑑估值一路走升，今年首季平均鑑估值為1215萬元，與5年前比較多了176萬元，顯示平均購屋門檻增加，但是平均貸款建物面積卻縮水，相當於5年少了1間臥室的面積。

美國聯準會預告今年升息7碼，台灣也啟動升息循環，今年首季平均貸款利率1.46%，統計以來同期最低，不過隨著央行3月後連續升息，第2季開始房貸利率走升，綜觀聯徵中心歷年第1季平均住宅貸款統計資料，貸款利率在2012年到2016年都在2%以上，2021年第1季大幅下滑，平均1.47%，與前1年(2019)同期相比下降0.27個百分點，今年首季利率雖創低，係因3月中央升息1碼，還來不及反應在第一季的房貸利率。

5年來住宅貸款鑑估值一路走升，在2019年第一季小幅回檔後拉升，今年首季平均鑑估值為1215萬元，與5年前比較多了176萬元，2017年第1季47.2坪到今年第1季剩44.5坪，縮水2.7坪，可見資金狂潮下房價顯著提升，及大樓型物件的交易比例拉高，因此銀行鑑價提高，但也因房價上揚，相同購屋預算可買面積縮減，呈現買方越買越小的趨勢。

中洲建設總經理黃瀚霆預估，下半年持續升息讓購屋族觀望時間拉長，現階段建商銷售速度放緩，抑制的是房價漲幅的速度，而不是抑制房價上漲。

主因是土地價格居高不下，原物料、營造成本上漲，不但壓縮建商利潤空間，房價下修空間也不多，隨購屋單價拉高，建商只能縮小坪數以控制總價。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，不動產市場雖然經歷過金融危機、打房盤整期，但房價長期還是上揚走勢，且2019年疫情爆發後竄起全球資金潮，加上低利環境誘因，讓豐沛熱錢灌入房市、帶動房價，相同預算能購買的坪數縮小，造就買方越買越小的趨勢。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，近年來工料雙漲，預期新屋價格難跌，尤其央行升息增加購屋成本，建議買方購屋前，應充分掌握價格走勢及政策動向，並檢視財務狀況，避免資金出現缺口。