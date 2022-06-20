各鄉鎮市確診情況。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗今天新增959人確診。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天20日新增新冠肺炎本土確診959例，其中男性453人、女性506人，年齡分布0歲以下至95歲，目前居隔人數3610 人，平均每位確診者居家隔離人數1.06人；從今年1月1日至今天0點，累積本土案例6萬1334人，人口占比確診率達11.45％。

縣長徐耀昌表示，今日確診數為繼5月15日之後第一次千人以下，確診人數下降原因可歸於「假日效應」使得整體的採檢量及通報減少所導致，有待觀察不過整體來看，目前已呈現緩步下降的趨勢，鄉親防疫還是不可鬆懈。

衛生局指出，6到11歲兒童莫德納疫苗第2劑已配發到各合約院所，若第一劑施打完成已達4到8週以上，總計約7280人，即日起可自行前往縣內各合約醫療院所預約接種。另外，5到11歲兒童疫苗BNT間隔4到8週以上可以接種第2劑，預計6月22日起民眾可攜童至醫療院所預約施打，另外預定7月2日安排大型接種站，供民眾選擇，符合資格者1萬9442人。

衛生局長張蕊仙指出，5到11歲兒童目前未開放混打，只有在特殊情形下，如第1劑接種後出現嚴重不良反應、指揮中心評估疫苗供應情形等，可以不同廠牌疫苗完成2劑接種。但依衛生福利部專家決策，衡量接種間隔拉長可能有助於疫苗免疫力提升，並降低罕見心肌炎、心包膜炎不良事件風險，12到17歲青少年2劑接種間隔仍以12周為原則，敬請家長理解及配合。

徐耀昌表示，民眾快篩陽性時，以視訊診療為第一優先，把醫院的醫療能量留給中、重症確診者，目前本縣視訊診療診所有91家，分別為西醫60家，可快篩陽判定通報及開立藥物，以及中醫31家，民眾可善加利用。

對於居家照護確診者如有症狀可透過視訊或電話預約方式看診，如需急迫就醫，可由同住親友接送、自行前往（如步行、自行駕／騎車）全程配戴口罩，避免與他人交談，報到時主動告知院所為確診個案就醫。因確診者仍設有電子圍籬，就醫過程仍需知會衛生局，避免受罰。