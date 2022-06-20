晶圓代工龍頭台積電股價跌跌不休，今(20)日收盤驚見4字頭，終場下跌3元收在498元。值得關注的是，競爭對手三星動作頻頻，韓媒報導，三星為追趕台積電，計畫未來3年内打造3奈米GAA（環繞閘極技術），並在2025年大規模生產2奈米GAA。

根據南韓BusinessKorea報導，有別於台積電今年下半年進入3奈米市場，採用穩定的FinFET製程，三星選擇押注GAA，並將其應用於3奈米技術。

報導指出，三星是全世界第一家使用GAA技術的公司，該公司在6月初進行3奈米GAA製程試驗性量產，而3奈米製程與5奈米製程相比，半導體性能跟電池效能各別提高15%以及30%，晶片面積更減少35%。

報導分析指出，GAA是下一代製程技術，可望比FinFET製程精確控制電流，專家也點出，三星3奈米GAA的問題還是良率，台積電預計在2026年發布首款GAA產品，因此未來3年是關鍵，若三星能維持穩定質量，想超越台積電不是沒有機會。

台積電殺破500元，今日盤中一度寫下495元新低，台積電今年股價最高來到688元，以今日最低價495元計算已跌掉193元，累計跌幅28%，市值蒸發5兆元。