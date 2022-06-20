台南永康區一棟透天，前屋主因感情與金錢問題2014年9月在屋內輕生，甚至還留下「非我家人、入住索命」字條，被當地人稱為最凶豪宅，隨後該物件流入法拍市場，在2016年被一位命理師買下，2020年即傳出命理師要賣房的消息，如今又有仲介貼出賣房廣告，開價1380萬引起網友們熱烈討論。不僅如此，就連當時住在屋子裡面的前租客，7年前透過「第一視角」還原當下狀況的經驗文，再度吸引網友重新朝聖。

昨（19日）該物件又出現在臉書社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」的版上，現任屋主（命理師）開價為1380萬，讓這間「極凶宅」再度成為討論焦點。事實上，早在2020年，現任屋主就已經求售，當時開出的價格也是1380萬。

在此背景下，一篇當時就住在這棟屋子的女租客，透過第一視角所寫的Marvel文再度引發朝聖潮，許多網友都說，不管哪一年回去重看，都會覺得背脊發涼，「2022年了，朝聖推」、「2022考古推」、「2022朝聖。」

該名前租客透露，前任屋主將5層樓透天分租成6個套房，租給兩個3人小家庭、2對情侶、1位單身男，前任屋主夫妻就住在一樓前方，女租客與男友入住年開始出狀況，先是房東電話打不通聯繫不上，隨後又發現房子貸款遭拖欠，電費也遲交數個月，但房東再度失聯，此時上下樓梯時更會聞到像酸臭味，以為是垃圾沒丟的味道。

過沒多久，5樓單身男懷疑該臭味是房東跑路把狗丟在家裡，怕是餓死在裡面，所以找里長和警察來開門，沒想到竟發現房東在自家輕生，甚至用紅字寫下紙條「XXX、XXX騙我錢不得好死」、「佔我屋者必索命」等字句。

隨後，原Po才恍然大悟，先前的酸臭味竟是屍臭，時間長達2周，在那之後他們便快速搬出凶宅，趕緊到新的住處。該名女租客在2015年寫下完整的經驗文引起網友們熱議，主要是發現之前租的房子被放上台灣凶宅網，所以想要分享經驗，這篇文章即使已經過了7年，還是吸引許多網友們朝聖。

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