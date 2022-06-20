新竹市20日新增674名確診個案，今年以來累積5萬9375名確診個案，全市確診比例約為13.2％，目前累積居家照護者為7708人、居家隔離者為1767人。

市府表示，長輩第4劑疫苗專案自今起到7月1日，開設中正市場（中正路245號2樓）、體育館（公園路295號）及慈濟靜思堂（中華路五段208巷20號）3大疫苗施打站，主要服務65歲以上及55歲以上原住民長輩，於第3劑注射滿5個月後施打第4劑，並已發放通知單，提醒長輩「收到通知就來打」，尚未完成前3劑者亦可到站施打。

衛生局指出，65歲以上長輩及55歲以上原住民，6月30日前接種任1劑次疫苗，皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑。

3大疫苗站服務時間為周一至周五上午8時至11時、下午2至5時，每周一、三、五莫德納疫苗，每周二、四BNT疫苗，請長輩依需求到站施打。

衛生局也提醒，施打疫苗請記得攜帶身分證、健保卡及小黃卡；若3個月內曾經為確診者，建議於確診日滿3個月後再向合約疫苗診所預約施打，以獲得最佳保護力。

另，5到11歲兒童於第1劑滿4周以上者已開放施打第2劑疫苗，有需求的家長可向合約診所開診時間預約，或於7月4日至7月15日周一至周五，至竹市兒童第2劑疫苗專案施打站施打，詳細資訊可至新竹市防疫資訊網站瀏覽。