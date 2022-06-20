大陸以藥物殘留為由禁止我石斑魚輸入，引起蔡政府批對岸政治打壓，與此同時並傳出日本有業者願進口，表達對台灣的「報恩」。對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（20日）表示，這示不僅是311地震之後雙方善意往來，也是開放福食後的回饋、善的循環，然而網友對此說法相當不領情，紛紛留言開罵。

民進黨立院黨團今（20日）召開輿情回應記者會，媒體詢問關於日本福島的「林養魚場」願意協助進口石斑魚。黨團幹事長鄭運鵬表示，日本對於各國到日本的食品安全，檢驗標準不會落後中國，也一定是嚴格於中國，日本水產業者本身就是漁產養殖專業。鄭運鵬也提到，這不僅是311地震之後的雙方善意往來，半年前政府開放福島周邊食品回歸到科學檢驗，這也是促成日本「林養魚場」願意協助台灣石斑魚養殖業者，是台灣得到日本民間表回饋與回報，這就是善的循環。

相關報導經轉發至社群平台Ptt後，鄉民們對於民進黨的說法痛批道「這不又是靠政治賣農產品？無限循環」、「能推廣早就推廣開來了，不會等到現在」、「是能收多少？只會發新聞大內宣」、「黑心廠商出毒魚，然後換來核食」、「這竟然是報答，就不能改善嗎」，同時也有鄉民狠酸「謝謝日本，幫檢驗一下是不是真的有毒」、「核食換毒魚，台灣小虧」、「做成福食再賣回台灣」、「塔綠班還不趕緊吃福食謝主隆恩？」、「以後不買了會怪誰嗎？」