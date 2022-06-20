新竹縣YouBike 2.0將在27日正式上路，首先啟用竹北市35站點，提供270輛車，8月底前再啟用15站，完成竹北市50站點、400輛車目標，縣長楊文科指出，新竹縣、市政府及竹科管理局基於大新竹共同生活圈便利性，已達成YouBike收費一致的共識。

大新竹YouBike一致收費費率，騎乘4小時內每30分鐘10元，4至8小時內每30分鐘20元，超過8小時以上每30分鐘40元。楊文科表示，縣府另有騎乘補助方案，將在27日啟用時宣布。

交旅處長游志祥表示，民眾可透過手機下載「YouBike微笑單車2.0」官方APP進行會員註冊，利用APP查詢租借方式與相關資訊，如站點位置、站點是否有車輛可借、及站點是否可歸還車輛等。

目前1人最多可註冊5張電子票證，包括悠遊卡及一卡通，另外也支援手機綁定信用卡掃碼借車，讓民眾掌握最新即時資訊，操作上更加方便。

竹北市首波站點預計啟用35站及270輛車，包含竹北高中、六家高中、博愛國中、東興國中等學校，及台鐵竹北車站、新竹高鐵、台鐵六家站等交通運輸節點，還有住宅區公園、綠地及政府機關。明年則在竹東、新豐、湖口會勘建置50站、350輛車

游志祥表示，竹北市YouBike 2.0從開始會勘設站以來，民眾對設站點提出不少建議，縣府也因應需求在網站設立民眾專區，蒐集民眾意見，建議專區將開放至6月底。

縣府已依民眾建議的可行站點完成會勘，後續擴充計畫至少將增設50個站點，竹北市公所同意出資8000萬元，將與公所確認相關合作細節，再行開放民眾專區。