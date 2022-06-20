苗栗縣角逐18項全國體育競賽勇奪123金58銀59銅，其中，苑裡國小排球隊囊括中華盃男、女6年級組雙料冠軍，縣長徐耀昌6月20 日上午在文觀局中正堂頒獎表揚績優教練及選手，並期許根留苗栗，再接再厲，續創佳績，為苗栗爭光。

表現亮麗的18項全國競賽項目包括滑輪溜冰、現代5項、鐵人3項、田徑、網球、桌球、扯鈴、跳繩、跆拳道、足球、籃球、排球、武術、角力、壘球、飛盤、健美、木球等。

其中，苑裡國小排球隊繼110年橫掃全國國小排球4大賽事後，今年在中華盃全國國小師生排球賽勇奪男、女童6年級組雙料冠軍，從民國83年開始擔任教練的陳錦錝更達到100冠的里程碑，創下國內國小排球奪冠新紀錄，在今天的表揚大會中，特地邀請他發表感言，縣長徐耀昌並頒發獎勵金感謝他多年來為苗縣培育排球人才及推動排球運動的貢獻。

縣長徐耀昌感謝學校團隊及教練、選手的辛勞付出，在疫情影響下，加緊訓練，讓今年許多競賽的表現比往年更加亮眼，縣府為培育優秀選手，通過「苗栗縣公私立高級中等以下學校優秀運動選手留縣培訓扎根計畫」，將針對田徑、桌球、排球等18項運動種類，核撥優秀選手及團隊培訓經費，同時改善訓練器材設備及環境，強化苗縣運動3級制發展，提升體育競技水平，期許選手能根留苗栗持續培訓，為自己、為苗栗爭取榮耀。

今天由縣長徐耀昌、議長鍾東錦、教育處副處長徐建男共同表揚的選手包括后庄國小陳依帆、陳廷翰、陳旻琪、陳力碩、曾宥文、蟠桃國小朱治同、朱奕龍、竹南國小廖禹承、莊凱凱、高予榛、張祐寧、蔡輔晟、鍾維恩、山佳國小陶宥宏、建國國小曾靖傑、興華高中陳宣霈、僑育國小徐芯晨、范銓玴、建功國小風承希、宋宥妡、照南國小吳珮華、陳竑均、蘇柏丞、翁語澤、胡恩愷、林羽騰、陳顥、馬妶、莊恩綺、李任悅、倪韻淇、廖紋慧、建國國中劉宜承、蘇宏凱、吳鈺歆、大同國小彭子千、大同國小籃球隊、東河國小籃球隊、苑裡國小男女排球隊、梅園國小瓦旦．卡瓦斯、賴昊天、拉娃．斐束、大倫國中羅寅恩、吳澄鋐、李承祐、黃鈺富、湯竣傑、林昱丞、苗栗國中劉鎧億、陳品寰、陳彥凱、葉諺璘等人。