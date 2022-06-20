多年來，基礎建設是大陸經濟成長的重要支柱，卻也面臨逐漸飽和與其他問題。大陸銀河證券首席經濟學家劉鋒日前表示，大陸的基建不能再單純以投資拉動經濟增長為目標，而要更加注重「補短板」領域的投資，通過「新基建」、「軟基建」提升資源整合效率，為經濟增長注入新的活力。

劉鋒接受大陸《經濟》雜誌訪問時指出，大陸在過去40多年的發展過程中，在「鐵公基」等傳統基礎設施建設領域的投資規模及成長均是世界第一，於水利、發電、能源、交通、房地產等領域皆有大規模投入。

然而，他分析大陸的固定資產形成率、資產運行效率較低，而產生傳統基建過剩、場館空閒等問題。他建議，當前對於傳統基建的路徑依賴需要轉變，轉而通過新能源、5G建設、雲端計算、工業互聯網等「新基建」提高投入產出效率。

其次，大陸的全要素生產率較低，即人力、資本投入龐大，但投入產出較他國低，因此應該著力提升資源的整合效率。

劉鋒認為，當前大陸基建的不足在於軟體建設，未來應該更注重「新基建」、「軟基建」，同時提升資源整合效率。他舉例，大陸的就醫、社保體系、養老體系等領域的硬體基礎設施建設已具相當規模，但相對應的管理方式和配套服務仍有很大提升空間，軟性基礎設施的投資不足導致效率較低。

劉鋒還表示，應展開廣義的國家基礎設施投資建設，在傳統基建之外，投入住房供給、公積金與養老金制度、科技研發和知識產權機制、公共衛生與應急體制機制、基礎和職業教育、現代金融體系等一系列軟性基礎設施。

4月下旬，中共中央財經委員會強調加大財政投入基建。但劉鋒表示，強化基建並不意味著「放基建」，基建是常態，可以進行逆週期調節，但「運動式基建」不可取。