今年以來，通膨、升息與烏俄戰爭引發全球股市劇烈波動，在資金趨避風險的氛圍下，縱使具有高成長前景的科技股亦深受衝擊。年初以來，Nasdaq指數修正逾三成，市場對於科技股的投資信心備受挑戰。路博邁投信投資長王昱如表示，最近的市場一直處於艱困狀態，主要因為過去9到12個月裡，總體經濟環境明顯具有挑戰性，包括通膨升息、供應鏈問題與地緣政治持續導致市場資金從股票市場撤出，其中尤以成長型股票受到較大拖累。

不過，王昱如表示，全球科技股歷經上半年的明顯修正後，近期本益比已來到21倍上下，遠低於疫情前與疫情期間水準，但獲利成長動能則仍穩健，今年EPS仍有20%的成長，遠優於疫情前。可以說，科技股目前評價非常具有吸引力。

在投資布局上，王昱如表示，以5G投資為例，今年以來主動增加5G基礎設施，半導體和工業物聯網的部位，並且根據投資標的的評價，策略性獲利了結，以減少前景轉弱的產業曝險。

王昱如表示，儘管貨幣寬鬆政策陸續退場，但5G投資主題依然穩固，因為各國政府仍持續推動5G相關產業的基礎建設投資，全球5G網路部署與基礎設施加速進行中，因此看好關鍵網路與測試設備供應商，高性能運算與數據中心等相關企業。

此外，路博邁也看好半導體類股，由於市場對更好更多的連接性、電動化和工業自動化趨勢的需求日益增加，以及去全球化趨勢興起，半導體的需求持續遠超過供給，半導體強勁的基本面可以說是既防禦又進攻的投資布局。而半導體產業因應需求進行大量投資，相關設備與材料供應商也連帶受惠。

另外，路博邁也看好物聯網趨勢，尤其是全球已邁入工業物聯網需求激增的階段，路博邁看好其中的關鍵推動者，不論是提供節能和自動化解決方案，或者可以從設備和工業應用物聯網成長所受惠的投資標的。