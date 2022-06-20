吳青峰遠赴奧斯陸國家森林拍攝〈Storm〉MＶ。（環球音樂提供）

導演率領百人製作團隊來到奧斯陸國家森林公園取景。（環球音樂提供）

〈Storm〉MV打造冰雪森林極光之樹。（環球音樂提供）

吳青峰與北歐小天后歐若拉跨國共創〈Storm〉，為了傳達歌曲意境，導演率領百人製作團隊來到奧斯陸北區的國家森林公園拍攝ＭＶ，兩人於零下20度的冷酷天氣，穿著造型服於雪地中不斷來回狂奔，就連吸氣吐氣都感覺空氣快結冰，宛如上演真實版的極地求生，歐若拉大喊吃不消：「這是我拍過最冷的ＭＶ！」數度詢問吳青峰：「你的雙腳還有感覺嗎？」

為了在冰雪森林取景，大隊人馬在毫無遮蔽物的空曠野外拍攝長達16小時，餓了就坐在雪地中以冰冷的三明治果腹。導演甚至在凌晨午夜出動空拍機和探照燈，並要求吳青峰在刮著強風且伸手不見五指的雪地中來回奔跑。吳青峰雙腳踏入深厚積雪中不斷狂奔，從不喊苦還開玩笑：「我穿的是天然的雪靴，雪做的靴！」歐若拉也大讚：「青峰你人太好了，要學會勇敢說不，不然導演不會喊卡。」

〈Storm〉MV概念結合了雪地裡的風暴以及暗室的島嶼，如同這首歌想傳遞的訊息一樣，當生命面臨風暴時，往天空看烏雲之上必有光照著。吳青峰與歐若拉這次合作就像極光與風暴的結合，希望能帶給觀眾許多驚喜，而其實「拉峰」兩人一開始見面時還不太熟悉，全靠歐若拉熱情、溫暖的個性，融化了怕生的吳青峰。

就連拍攝MV僅有吳青峰的片段時，歐若拉仍待在旁邊替吳青峰加油打氣。兩人最後也培養出好默契感情，趁著休息時刻拉手轉圈玩鬧，吳青峰更送上由他親手寫的姓名水晶印章，讓歐若拉收到後泛淚表示自己一輩子都會好好珍惜。〈Storm〉MV兩個不同版本分別於吳青峰與歐若拉兩人的官方Youtube頻道上首播。