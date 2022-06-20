1名女網友在《爆料公社二社》抱怨，她男友的前任到她家中丟雞蛋，毀損她的生活用品，事後男友不但未幫忙打掃房間，跑去找前任聊天，且男友竟連句道歉都沒有，還不斷幫前任說話，原PO氣到怒提分手，貼文一出，引起大批網友熱議：「報警然後叫他賠一賠」、「女生可能有恐怖情人特質」。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》發文，男友的前任是台大高材生，但對方卻2度到她家鬧，這次到她家砸雞蛋，弄得地上都是頭髮和蛋黃，她返家時見男友錯愕地坐在房間，詢問對方為何不報警，男友僅回「我不知道發生什麼事」，原PO指控，男友袖手旁觀整個過程，她的拖鞋被丟進馬桶，乳液拌蛋汁被倒進行李箱內，她送男友的香水也被砸滿地，連衛生棉和溼紙巾都被撕爛。

最讓她不爽的是，男友留她一人打掃房間，跑去找前任聊天，男友表示：「因為我沒有告訴對方，我交往的消息，前任以為還有機會，才會來搞破壞」，男友還說壞掉的東西都會賠她。原PO憤怒發文寫下，她認為一切都和她無關，不解男友前任為何要破壞她的物品，且男友從頭到尾一直在幫前任說話，連句道歉都沒有，讓她氣到提分手。

文章曝光後，不少人紛紛留言安慰：「前男友放其他人進來妳房間也是奇葩了」、「那個女生可能有恐怖情人特質，搞不好以後有他受的，總之他的態度也這樣妳快逃是對的」、「你男朋友一定還跟她有曖昧，不然就是藕斷絲連，妳怎麼沒想到呢」、「報警，然後叫他賠一賠」、「趕快告一告，這不是分手的問題了」、「實際上妳應該是小三或小四，被洗腦成正宮。如果把自己放入小四角色的話，所有故事都很合邏輯了。」