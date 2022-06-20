勇士控衛柯瑞（Stephen Curry）摘下今年總冠軍與FMVP，歷史地位大幅上升，光是在控衛的排名與評價就足以讓他進入史上前二的爭論。名人堂球星巴克利（Charles Barkley）也只能承認柯瑞確實有一套，在他心目中已經超越了有名的「微笑刺客」艾塞亞湯瑪斯（Isiah Thomas）。

巴克利接受ESPN節目訪問時說：「這對我來說是很痛苦的，但我想柯瑞超越了湯瑪斯而成為史上最偉大的小個子控衛。我一向認為史上最棒的小個子控衛是湯瑪斯，但是4座總冠軍（柯瑞），在我個人看來他已經超過了湯瑪斯。」

話雖如此，巴克利還是稱讚得有些不甘不願，特別加上了「小個子控衛」這個標籤。同時巴克利也同意柯瑞的性格比史上一些大球星都好，無私的性格讓他想起馬刺王朝的鄧肯（Tim Duncan）。

湯瑪斯率領活塞在1989、1990年兩度摘冠，其中一次獲選FMVP。他是那個年代比較少見的得分型控衛，與柯瑞的差別除了湯瑪斯投的是兩分球，還有湯瑪斯的骯髒防守可說是臭名遠揚。柯瑞雖然不擅長防守，同時他也是比較乾淨的球員。

對此FOX體育的兩位球評Emmanuel Acho、Marcellus Wiley就很乾脆地說柯瑞是歷來第2偉大的控衛，僅次於魔術強生（5座總冠軍、3次FMVP），超越湯瑪斯、納許（Steve Nash）、保羅（Chris Paul）、史塔克頓（John Stockton）。