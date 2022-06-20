長時間使用3C產品的民眾注意了！1名從事科技業的45歲黃姓女工程師，長時間在電腦前工作，發現雙手手指常有麻木和緊繃的感覺，睡到半夜也常會因手麻而中斷睡眠，影響生活和工作品質，到中醫大新竹附醫復健科檢查，證實罹患「腕隧道症候群」。

復健科醫師陳俊龍表示，黃女病症主要是在手部的正中神經，週邊組織長時間受擠壓及沾黏，造成神經功能異常，經超音波導引低濃度葡萄糖注射3次和神經減壓解套治療1個半月，症狀已漸進改善近7成。

陳俊龍指腕隧道症候群好發族群在家庭主婦或是勞工，主要是手部過度使用造成，現代人使用3C產品很普遍，有時候打電腦或拿手機看影片玩遊戲40、50分鐘以上沒休息，也容易發生麻痛感的腕隧道症候群。

要如何避免腕隧道症候群？陳俊龍說，在長間使用3C產品後，可做一些伸展動作，首先把手伸直，手腕打直，手腕跟手肘打直手心朝上，朝上後慢慢向下彎曲，變成類似一個撐地的動作。

同時，將另外一隻手放在彎曲手的手指地方，給一點輕微伸展的壓力，感覺整個前背跟上背都是伸直，且被伸展的狀態，就可以減輕腕隧道神經被壓迫的壓力。

另外，再以按摩方式，把一隻手放在疼痛手的手肘內側地方，摸到一個凸出來的骨頭，沿著骨頭旁邊周邊按壓到局部肌肉肌腱的痛點，輕輕按壓按摩大概5到10秒後可以放鬆，再重複一個伸展動作，可以讓神經比較放鬆。

陳俊龍表示，若還是出現麻痛未消除症狀，建議做復健治療，必要時戴副木來固定減少手腕使用，以增生療法來治療腕隧道症候群，用低濃度葡萄醣注射在腕隧道受壓迫點，大部分都可改善7到8成的症狀。