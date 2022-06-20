吳姓民眾2020年6月間，在LINE群組「嘉藥團購會」，佯稱可以提供大量口罩供販售等，當時每片要價6元，他以1箱1萬元銷售，黃姓等14人共匯款743萬多元，其中171箱順利取貨，其他價值572萬多元的口罩卻始終未出貨，被控詐欺罪，吳辯稱是調不到口罩，但檢察官查出購買口罩的錢入帳即被轉作「統一期貨」之用，認定涉犯詐欺罪嫌，日前依法起訴。

2020年間6月起，口罩價格飆漲，一度漲到一片要價6元，吳姓民眾則利用網路群組，聲稱可以提供大量口罩，並以1箱價格1萬元吸引許多民眾青睞，紛紛匯款到指定的帳戶，吳還提供不知情的不織布廠商作為收款帳戶，藉以取信他人，誤信吳能順利出貨，紛紛匯款搶訂。

黃等人分別在7月間陸續匯款數2萬到30萬不等，其中匯給不織布廠商的民眾有取得口罩，但有572萬8600元匯入吳的帳戶後，即被轉作他用，黃等14人等不到口罩陸續提出詐欺告訴，而吳應訊時，坦承有收取金錢並未依約出貨，辯稱是調不到口罩，並非有意詐騙。

檢察官調查，遭詐騙的民眾匯款到吳的帳戶後，現金即轉出挪作他用，帳簿上標註為「統一期貨」，證明吳確實沒有意願提供他人訂購的口罩數量，認定涉犯詐欺罪，並依法起訴。