聯準會（Fed）上周再升息3碼，並調高未來升息預期，儘管Fed主席鮑爾表示，升3碼不是常態，但主要央行輪番升息，強化市場朝向緊縮的情緒，反應在全球股市紛紛重挫，台股也隨美股震盪，加上擔憂經濟衰退，靜待止跌訊號的指引。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，Fed升息主要是為了展現打擊通膨決心，依歷史經驗，通膨高點與股市低點時間點差距不遠，預期台股已接近底部，上市櫃公司因大陸陸續解封，企業趕在4、5月落後的生產排程，6月營收普遍不錯，下半年進入出貨旺季，營運狀況逐漸好轉。第三季為除權息高峰，因台股今年平均殖利率高達約4.5％，預期將有除權息行情。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，台股產業方面仍看好半導體、高速傳輸、伺服器、工業電腦以及電動車概念族群。大陸封控影響降低，整體半導體產業5月營收成長，台灣矽晶圓廠第二季產能維持滿載，下半年合約價再調漲，且2024年前供給缺口擴大，有利相關類股後市表現。