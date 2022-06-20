2022年國際微波專題討論會（2022 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium, IMS 2022）於美國時間6月19日在科羅拉多重磅登場，吸引9家台廠包括砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）、探針卡大廠旺矽（6223）、微波積體電路製造商全訊科技（5222），以及低軌道衛星暨毫米波射頻測試廠商鐳洋科技搶灘，為一年高達7,248億美元（約21兆新台幣）的全球通訊市場鋪路。

通訊網路商機遍地開花，根據資策會產業情報研究所（MIC）最新預估，2022年全球通訊市場將以年增1.2％的速率、擴增至7,248億美元（折合台幣約21兆元），而市場相對較小的台灣成長率卻逆勢衝高，初估台灣今年通訊市場年增率將達到5.8％，估市場胃納將達到4.45兆元新台幣，成長力道明顯優於全球平均值。

為爭取全球通訊商機，今年共計吸引440多家廠商參展，包含知名半導體巨頭超微(AMD)、專業射頻零組件供應商科沃(Qorvo)、電子測量儀器商羅德史瓦茲(Rohde &Schwarz)、量測設備廠商是德科技(Keysight)等，至於今年參展的台灣廠商共計9家，包括砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋、探針卡大廠旺矽、微波積體電路製造商全訊科技，以及低軌道衛星暨毫米波射頻測試廠商鐳洋科技，莫不積極透過參展爭取商機。

鐳洋科技創辦人王奕翔指出，IMS 2022結合多場技術會議和商業展覽、提供交流射頻和微波理論應用，以共同展示領先技術與服務的IMS，是微波產業相當重要的會議，會中聚焦的5G毫米波技術、無線射頻晶片(RFIC)、微機電技術(MEMS)等技術，現已廣泛應用於半導體產業、智慧醫療產業、車用產業以及太空衛星科技產業，鐳洋科技也趁此時機展示自家技術，鐳洋科技指出，此次將以自家毫米波升降頻轉換器，搭配其合作夥伴Amarisoft基站模擬測試設備(Amarisoft callbox)，提供新世代高頻客戶更具經濟效益的測試方法。

鐳洋科技除了展出與合作夥伴Amarisoft共同開發出的5G-NR毫米波通訊量測設備以外，也將於美國當地時間6月23日上午發表通過IMS國際性期刊論文審查規格之低軌衛星陣列天線研發成果，並受邀出席產業分享會(Industry Showcase)，展現台灣於低軌衛星產業的研發能量。

王奕翔表示，鐳洋除了持續深耕低軌衛星研發技術，提供客戶整合性解決方案，近年陸續出貨升降頻轉換器(UDC)系列產品以及測試配件和全球網通廠以及系統廠產線進行合作，此次更以自家毫米波升降頻轉換器，搭配Amarisoft基站模擬測試設備，不僅可滿足客戶在新世代高頻測試需求，未來更積極開發更具優異經濟效益的測試方案，進而提升客戶產品的市場競爭力，而除了既有Wifi6e/Wifi 7/5G mmWave可支援外，鐳洋預計第四季開始為客戶送樣可應用於車用雷達(77GHz/79GHz)的UDC，滿足客戶的需求。