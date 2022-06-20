國內首份新冠肺炎確診抗體研究出爐！疾管署去年委託陽明交通大學進行研究，追蹤2020年1月到2021年7月期間共236名染疫者的中和抗體變化，結果發現，確診後接種疫苗的保護效果比確診後未打疫苗者高且持久，中央流行疫情指揮中心代理發言人羅一鈞提醒，建議民眾確診後3個月仍須接種疫苗，延長自我保護效果。

疾管署去年起委託陽明交大進行染疫康復者抗體追蹤研究，將236位受試者分為4組，分別為「輕症未打疫苗」、「重症未打疫苗」、「輕症有打疫苗」、「重症有打疫苗」，從康復後持續追蹤500多天，檢驗其體內的中和抗體反應。

羅一鈞說明，其中有打疫苗的輕症及重症兩組，分別追蹤100到150天，中和抗體保護效果都沒有下降，幾乎是百分之百，比沒打疫苗的兩組來得高；至於未打疫苗的輕症及重症兩組，追蹤滿400天時，抗體濃度明顯下降，其中重症的抗體保護效果比較高、比較久，輕症組約在500天左右掉到3成。

該研究初步結論指出，重症個案產生的抗體保護效果比輕症高且持久，而有打疫苗加上確診的保護效果，會比單純確診更高和持久，因此建議確診者解隔離之後，仍需按照專家會議建議，滿3個月後再繼續接種疫苗，以延長病增強抗體保護效果。

但羅一鈞提醒，由於這些受試者是2020年到2021年期間確診，代表的是比較早期的病毒株確診後可能產生的抗體變化，不見得能外推到目前Omicron流行情形。

至於未來是否會針對Omicron確診者展開抗體研究，羅一鈞表示，會和專家做討論，目前有些醫院已針對染疫醫護人員進行抗體研究，但大多受到已接種疫苗的干擾因素，因此須排除分組，如有進一步結果在和大家報告。