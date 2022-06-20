興建中的花蓮縣警局警勤科技大樓11日遭人竊走8綑總重約400公斤、市價5.2萬元的電纜線，經花蓮警分局偵辦，14日逮到曾是該工地的黃姓工人與其陳姓友人，起出線2綑電纜線，不過另名鄭姓男子在警方尚追查另外6綑去向時，於19日主動投案坦承收受贓物，交出2綑全新及4綑已剝皮的電纜線後被移送法辦。

42歲曾於花蓮縣警局警勤科技大樓工地工作黃男因缺錢花用，加上對工區材料擺放處熟悉，11日凌晨夥同51歲陳姓友人，翻過工區圍籬闖入工地，竊取8綑電纜線後並將其轉賣給同為工人的65歲鄭姓男子。

警方過濾周邊監視器，14日持搜索票到花蓮市區逮捕黃、陳2人，並在回收場起出2綑已刮除外皮的紅銅線及已得手8000多元，接著將2人移送花蓮地檢署後，各以2萬元及1.5萬元交保。

由於警方在追查其他6綑電纜線時，發現鄭男收受贓物可能性最高，不過還沒行動時，鄭男疑似深知難逃法網，19日主動到案說明，交出2綑全新及4綑已剝皮的電纜線後，被依刑法收受贓物罪併案移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮縣警察局獲中央前瞻計畫補助，斥資6.5億縣警局大樓北側及西側，新建警勤科技大樓及綜合大樓，其中警勤科技大樓緊鄰縣警察局廳舍，2棟樓相隔不到數公尺，門外還有門口駐警，雖然該起竊案不影響工期，卻讓警方顏面盡失，更引起外界質疑守護花蓮治安的要塞門戶失守。