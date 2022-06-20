大部分的人都認為，白天的時候午睡一下，有助於提升我們的警覺性、注意力和下午的工作表現，然而最近有研究指出，白天若是午睡時間過長，很可能是輕微的認知功能障礙、阿茲海默症的前兆，對此邱正宏醫師分享6招小技巧，幫助改善睡眠品質。

邱正宏醫師在YouTube頻道表示，今年3月發表在《阿茲海默症與失智症》期刊上的論文「白天小睡和阿茲海默並潛在雙向關係」，內容指出科學家在幾年時間內，追蹤了上千名平均81歲的老人，配戴手環追蹤長達14天、一天10小時的移動性，只要長時間不移動，就會被判定是在小睡。

研究初始，有76%的受試者沒有認知障礙，20%有輕度的認知障礙，還有4%患有阿茲海默症，其中沒有認知障礙的參與者，每天白天小睡的時間，平均每年增加11分鐘，輕度認知障礙的受試者則增加24分鐘，阿茲海默症患者增加的時間更為顯著，平均每年增加68分鐘。

總體而言，每天午睡超過1小時的受試者，得到阿茲海默症的機率，比小於1小時的人高出40%；每天至少小睡一次的受試者，得到阿茲海默症的機率，比每天小睡少於一次的人高40%。雖然目前並不清楚其中的因果關係，但可以確定的是，睡眠時間延長和認知功能障礙、阿茲海默症得病機率高有相關。

白天午睡時間太長，或感到昏昏欲睡，其實都代表晚上的睡眠品質不佳，可能會較早出現腦力衰退的現象，對長者來說，就是會較早出現認知功能障礙，或罹患阿茲海默症等腦力、智力衰退的問題。

邱正宏醫師也分享「白天注意3個30，晚上注意3個不要」來幫助改善睡眠，其中白天的3個30分別是，曬太陽30分鐘、耐力運動30分鐘、午睡不要超過30分鐘，晚上的3個不要則是，睡前不要做劇烈運動、不要強迫自己入睡、不要空腹入睡，只要注意以上6點，就能養成良好的睡眠品質。