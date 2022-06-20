台中市議員李中（右二），20日上午出席台中市城南之心計畫工程動土典禮，他當場偕當地里長，向市長盧秀燕（左二）、都發局長黃文彬（左一）再提建議，要求因工程導致228公園廣場空間被大幅消滅，應盡速提出因應調整方案。（服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市議員李中去年11月在市議會質詢時，就曾提到東南區的公園綠帶也應比照西區草悟道，進行規畫整合串聯。（服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府針對東、南區舊城區，推動台台中市城南之心計畫，20日舉行工程動土典禮，台中市議員李中也到場，爭取將東區園道改造為第二個草悟道綠帶空間的他說，工程將228公園廣場大面積消滅，恐將影響在地里民們每日晨昏的休閒運動生活，呼籲市府盡速因應調整。

李中表示，去年11月22日他在議會進行都發建設水利質詢時，向都發局提建議指出，東、南區的民眾，一直很羨慕西區能有一條草悟道，民眾可沿著科博館一路散步到國立美術館；他當時提到，東區的大智公園附近有很多綠帶，應該也可以這樣串接。

李中說，很感謝都發局長黃文彬採納他的建言，向中央爭取經費，把東區的大智公園、東峰公園、立德綠園道和興大綠園道等綠帶空間串連起來，並優化東峰國中與國光國小的學童上放學人行空間。地方上都很期盼工程完工後，不僅能提升當地居民的休閒品質，更能吸引外地的遊客一起前來體驗，帶動地方經濟發展。

不過，計畫唯一美中不足之處，就是設計規畫單位，廢除了不少228公園的廣場空間，這讓每天早上已習慣在此運動跳舞的民眾，感到非常苦惱；日後不同團體勢必會因為空間不足，而引發爭執，區公所要辦活動也會因為場地限制而困擾，他希望都發局趕緊調整方案，兼顧休閒景觀與民眾活動的需求。