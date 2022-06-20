新北市20歲男子李盈達去年10月間因缺錢花用，狠殺養育他16年的楊姜阿嬤，並竊取對方住家內的11萬2000元現金後逃逸，事後還跑到北市中山區林森北路將部分贓款用掉，逃至花蓮承租套房躲避，行徑冷血。新北地院今依強盜殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

檢警調查，李盈達自6個月大起，便由其外婆託付給楊姜阿嬤扶養至16歲，楊姜阿嬤的兒子去年9月起安排李男擔任學徒一起工作，但李男因缺錢花用，得知楊姜阿嬤住處放有現金，便在10月21日當天購買水果刀，前往楊姜阿嬤討要現金，李男遭拒後便持水果刀捅向對方，猛刺阿嬤頭、胸部20多刀，而阿嬤因大量出血、右肺銳器傷及兩側氣胸，不治身亡。

李男行凶後，搶走屋內斜背包中的11萬餘元，隨後將房門反鎖，丟棄凶刀、更換沾有血跡的衣物，隨後搭車前往北市中山區林森北路將部分贓款用掉，之後聯繫網友一同前往花蓮，並在花蓮承租套房躲避，警方逮捕李男時，他已將贓款花到剩餘9萬餘元。

新北地院表示，雖然李男與楊姜阿嬤不是血親關係，但楊姜阿嬤將他視如親孫，李男僅因缺錢花用，便犯下強盜殺人犯行，不僅剝奪楊姜阿嬤寶貴生命，也對家屬造成永遠的傷痛，對社會秩序安定有嚴重危害。

不過，考量李男犯後尚能承認犯行，且行為時年僅19歲，尚屬思慮不周的年紀，考量犯罪動機、目的、手段及其品行、智識程度、與被害人關係、犯罪所生危害與犯罪後的態度，以及公民與政治權利國際公約規定，判處無期徒刑，褫奪公權終身。